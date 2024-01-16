Profil Adila Hassim, Pengacara yang Mewakili Afrika Selatan dalam Kasus Genosida Israel di Gaza

Profl Adila Hassim, pengacara yang mewakili Afsel dalam kasus genosida Israel di Gaza (Foto: Muslim Mirror)

GAZA - Seorang pengacara tertemuka di Afrika Selatan (Afsel), Adila Hassim, menarik perhatian internasional setelah mewakili Afsel soal tuduhan genosida Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Melansir The New Arab, Adila menekankan betapa parahnya serangan yang dilakukan Israel atas Gaza. Adila menambahkan bahwa serangan pengeboman tersebut termasuk konvensional terberat dalam sejarah peperangan modern.

Tidak hanya itu, pidato Adila yang menyoroti kehancuran Palestina dan bantuan kemanusiaan, mendapat apresiasi secara online.

Tindakan Adila membuat tanda tanya besar kepada publik. Siapakah sosok Adila sebenarnya? Berikut penjelasannya.

Latar belakang kehidupan dan usia dirahasiakan oleh Adila sendiri. Ia hanya digambarkan sebagai warga negara Afsel.

Selain pengacara, ia merupakan seorang ibu, dengan satu anak laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dengan postingan X yang berisikan rasa bangganya anaknya terhadap ibu.

Adila meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan Bachelor of Laws (LBB) di University of Natal, KwaZulu-Natal, Afsel. Adila juga memperoleh gelar Master of Laws dan Doktor dari Saint Louis University School of Law.

Selama beberapa dekade, Adila bekerja di bidang hukum, spesialisasi ketatanegaraan, administrasi, kesehatan, dan persaingan usaha. Adila juga telah merasakan berbagai posisi, baik pejabat hakim, panitera Mahkamah Konstitusi, hingga Pius Langa dan Edwin Cameron.