HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Migor Murah, Warga Rohil Berharap Perindo Selalu Dekat Rakyat

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |23:06 WIB
Gelar Bazar Migor Murah, Warga Rohil Berharap Perindo Selalu Dekat Rakyat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
ROHIL - DPW Partai Perindo bersama DPD Perindo Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan kegiatan sosial dengan melakukan bazar murah. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen partai nomor urut 16 untuk membantu masyarakat.

Kegiatan bazar murah ini digelar di Dusun Maju Jaya, RT/RW 015/005, Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Rabu (17/1/2024). Kegiatan ini disaksikan sekitar seribuan warga.

Lina, salah satu warga mengaku sangat senang dengan adanya bazar murah Partai Perindo. Dia berharap Perindo selalu dekat rakyat.

"Kita sangat senang dengan adanya kegiatan Partai Perindo. Kegiatan bazar murah ini sangat membantu rakyat di tengah kebutuhan pokok yang naik," ucap Lina penuh riang gembira.

