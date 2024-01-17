Tabrak Trotoar Jembatan Aurduri 2, Mobil Dinsos Jambi Terbalik hingga Ringsek

JAMBI - Kecelakaan tunggal terjadi Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, Jembatan Aurduri 2, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Rabu (17/1/2024).

Sebuah mobil dinas sosial Provinsi Jambi terbalik di tengah-tengah jembatan Aurduri 2 usai menabrak trotoar jembatan. Beruntung, empat penumpang termasuk seorang supir selamat. Mereka hanya mengalami luka-luka di bagian tubuhnya.

Kasatlantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahman mengakui adanya kecelakaan tunggal tersebut. Dari keterangan warga yang menjadi saksi kejadian tersebut, terangnya, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Mitsubishi Double Cabin L 200 bernomor polisi B 9772 OQ yang dikendarai Ragil (24) datang dari arah Simpang Sijenjang hendak menuju ke arah Batas Kota Jambi-Muarojambi.

Setibanya di pertengahan Jembatan Aurduri II, mobil yang dikendarai Honorer Dinas Sosial Provinsi Jambi hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun, pada saat sedang mendahului kendaraan lain yang berada di depannya, mobil warna biru tersebut hilang kendali.

"Mobil tersebut kemudian menabrak trotoar jembatan yang berada di sebelah kanan jalan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tunggal hingga terbalik," jelas Aulia.