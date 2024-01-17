Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Toko Bangunan di Cianjur Terbakar, Tiga Karyawan Diduga Terjebak

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:43 WIB
Toko Bangunan di Cianjur Terbakar, Tiga Karyawan Diduga Terjebak
Kebakaran Toko banguan di Cianjur (foto: dok MPI/Ricky)
A
A
A

CIANJUR - Sebuah toko bahan bangunan TB Aries, di Jalan Raya Sukabumi, Kampung Cageundang, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur dilalap si "Jago Merah", sore sekitar pukul 16.20 WIB, Selasa (16/1/2024).

Informasi yang dihimpun, dari salah seorang karyawan toko Aries, Abuy (53) mengatakan, kejadian kebakaran diduga berawal dari percikan api salah seorang pegawai yang sedang bekerja melakukan pengelasan di dalam toko.

"Ini baru kemungkinan, diduga percikan api dari las menyambar cairan pelarut untuk mengencerkan cat atau tinner," kata Abuy menduga, saat dikonfirmasi langsung di lokasi kejadian.

Sementara itu, informasi yang diperoleh di dalam bangunan toko masih ada tiga karyawan yang terjebak kobaran api yang hingga kini belum diketahui kondisinya seperti apa. Ketiga karyawan yang terjebak itu diantaranya Sinta (18), Farhan (40), dan Agil (35), masih dalam pencarian petugas. Petugas Damkar juga belum masuk kedalam bangunan karena kobatan api masih terus berlangsung belum padam karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895//kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699//kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178913//kebakaran_di_tambora-XKAe_large.jpg
Rumah di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572//kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522//viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement