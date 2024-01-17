Toko Bangunan di Cianjur Terbakar, Tiga Karyawan Diduga Terjebak

CIANJUR - Sebuah toko bahan bangunan TB Aries, di Jalan Raya Sukabumi, Kampung Cageundang, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur dilalap si "Jago Merah", sore sekitar pukul 16.20 WIB, Selasa (16/1/2024).

Informasi yang dihimpun, dari salah seorang karyawan toko Aries, Abuy (53) mengatakan, kejadian kebakaran diduga berawal dari percikan api salah seorang pegawai yang sedang bekerja melakukan pengelasan di dalam toko.

"Ini baru kemungkinan, diduga percikan api dari las menyambar cairan pelarut untuk mengencerkan cat atau tinner," kata Abuy menduga, saat dikonfirmasi langsung di lokasi kejadian.

Sementara itu, informasi yang diperoleh di dalam bangunan toko masih ada tiga karyawan yang terjebak kobaran api yang hingga kini belum diketahui kondisinya seperti apa. Ketiga karyawan yang terjebak itu diantaranya Sinta (18), Farhan (40), dan Agil (35), masih dalam pencarian petugas. Petugas Damkar juga belum masuk kedalam bangunan karena kobatan api masih terus berlangsung belum padam karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar.