HOME NEWS NEWS

Perkuat Saksi di TPS Kediri, Caleg Jeannie Siap Menangkan Perindo di Dapil 6 Jatim

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |01:10 WIB
Caleg Perindo Jeannie (foto: dok ist)
A
A
A

KEDIRI - Sebanyak 30 orang siap menjadi saksi Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Jeannie Latumahina.

Para saksi siap mengamankan suara Jeannie dan suara partai Perindo di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pertemuan dengan warga Desa Pohsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Jeannie menegaskan jumlah saksi di Desa Pohsarang akan terus bertambah.

"Saat ini ada 30 saksi di Desa Pohsarang dan jumlah itu akan terus bertambah," ujar Jeannie Latumahina, Rabu (17/1/2024).

Jeannie Latumahina diketahui tidak berhenti berkampanye di akar rumput atau grassroot. Kantong-kantong suara ia perkuat dengan mendatangi warga secara door to door.

Melalui posko pemenangan yang dibentuk hingga tingkat RT, Jeannie terus berkeliling mengenalkan berbagai program pro rakyat Partai Perindo.

Partai Perindo diketahui merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Mulai program bazar murah minyak goreng, KTA berasuransi Perindo, hingga operasi bibir sumbing, masyarakat selalu menyambut meriah.

"Bagi saya Perindo merupakan partai modern terbaik. Dan itu telah dibuktikan," ungkap Jeannie.

