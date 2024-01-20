TGB Optimistis Partai Perindo Lolos Parliamentary Threshold

MATARAM - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi optimistis, partainya meraih suara di atas parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dengan angka 4 persen.

Hal itu diungkapkan TGB HM Zainul Majdi merespons sejumlah hasil lembaga survei yang menempatkan Partai Perindo yang tak lolos ke DPR RI.

"Kalau kami (Perindo) punya survei internal insyaAllah tren kami itu ada peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi dibanding sebelumnya. Kami ada di posisi 4,5 sampai 5,1 persen," ucap TGB ditemui di Mataram, Jumat (19/1/2024).

Melihat survei internal tersebut, Doktor ahli tafsir ini optimistis Partai Perindo dapat menempatkan kadernya di Senayan pada Pileg 2024. Selain itu, Caleg di masing-masing dapil secara nasional kompak turun ke lapangan.