Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TGB Optimistis Partai Perindo Lolos Parliamentary Threshold

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |03:17 WIB
TGB Optimistis Partai Perindo Lolos <i>Parliamentary Threshold</i>
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MATARAM - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi optimistis, partainya meraih suara di atas parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dengan angka 4 persen.

Hal itu diungkapkan TGB HM Zainul Majdi merespons sejumlah hasil lembaga survei yang menempatkan Partai Perindo yang tak lolos ke DPR RI.

"Kalau kami (Perindo) punya survei internal insyaAllah tren kami itu ada peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi dibanding sebelumnya. Kami ada di posisi 4,5 sampai 5,1 persen," ucap TGB ditemui di Mataram, Jumat (19/1/2024).

Melihat survei internal tersebut, Doktor ahli tafsir ini optimistis Partai Perindo dapat menempatkan kadernya di Senayan pada Pileg 2024. Selain itu, Caleg di masing-masing dapil secara nasional kompak turun ke lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement