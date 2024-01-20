Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TGB: Ganjar-Mahfud Siap Lahir Batin Memimpin Indonesia

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |03:13 WIB
TGB: Ganjar-Mahfud Siap Lahir Batin Memimpin Indonesia
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MATARAM - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud Dr. TGB, K.H Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan bahwa calon Presiden RI nomor urut 3 itu siap lahir batin akan memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi di Kantor DPW Partai Perindo NTB Jumat (19/1/2024).

"Kedua putra bangsa yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam kondisi fit dan sehat. Insyallah siap memimpin lahir batin Indonesia ke depan," ujarnya.

Dia mengatakan kampanye nasional Ganjar - Mahfud dimulai pada hari Ahad (21/1/2024) di Bandung Jawa Barat dan Sidoarjo Jawa Timur. Seluruh jadwal kampanye terbuka Ganjar - Mahfud juga sudah disusun dan siap bergerak maksimal.

Pihaknya meyakini ajang kampanye ini bukan untuk berhura-hura tapi menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Lagipula, jauh sebelumnya baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD sudah turun kemasyarakat sehingga menuai simpati masyarakat yang luar biasa.

"Kita tahu figur Ganjar - Mahfud otentik melekat dengan rakyat dan sangat dekat dengan masyarakat," ungkapnya.

Disinggung mengenai strategi memenangkan pasangan yang didukung penuh Partai Perindo itu salah satunya adalah door to door dan pararel dengan kampanye terbuka. Dikatakan, dalam sistem pemilu one man one vote strategi door to door ini cukup efektif.

Di samping itu, kata Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ini TPN sudah menyiapkan pola dan strategi matang dalam memenangkan pemilu 2024. Terlebih, sisa waktu pelaksanaan pemungutan suara yang kian dekat justru memicu semangat tim pemenangan dan relawan untuk bergerak masif, terorganisasi, dan sistematis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement