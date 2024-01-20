TGB: Ganjar-Mahfud Siap Lahir Batin Memimpin Indonesia

MATARAM - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud Dr. TGB, K.H Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan bahwa calon Presiden RI nomor urut 3 itu siap lahir batin akan memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi di Kantor DPW Partai Perindo NTB Jumat (19/1/2024).

"Kedua putra bangsa yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam kondisi fit dan sehat. Insyallah siap memimpin lahir batin Indonesia ke depan," ujarnya.

Dia mengatakan kampanye nasional Ganjar - Mahfud dimulai pada hari Ahad (21/1/2024) di Bandung Jawa Barat dan Sidoarjo Jawa Timur. Seluruh jadwal kampanye terbuka Ganjar - Mahfud juga sudah disusun dan siap bergerak maksimal.

Pihaknya meyakini ajang kampanye ini bukan untuk berhura-hura tapi menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Lagipula, jauh sebelumnya baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD sudah turun kemasyarakat sehingga menuai simpati masyarakat yang luar biasa.

"Kita tahu figur Ganjar - Mahfud otentik melekat dengan rakyat dan sangat dekat dengan masyarakat," ungkapnya.

Disinggung mengenai strategi memenangkan pasangan yang didukung penuh Partai Perindo itu salah satunya adalah door to door dan pararel dengan kampanye terbuka. Dikatakan, dalam sistem pemilu one man one vote strategi door to door ini cukup efektif.

Di samping itu, kata Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ini TPN sudah menyiapkan pola dan strategi matang dalam memenangkan pemilu 2024. Terlebih, sisa waktu pelaksanaan pemungutan suara yang kian dekat justru memicu semangat tim pemenangan dan relawan untuk bergerak masif, terorganisasi, dan sistematis.