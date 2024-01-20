Bersama Liliana dan Hary Tanoe, Siti Atikoh Hadiri Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis dari Partai Perindo

JAKARTA - Istri Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Cek Kesehatan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Siti Atikoh hadir ditemani oleh Ketua Umum Kartini Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Ketiganya kompak hadir menyapa warga Pengadegan Timur, Jakarta Selatan.

Kehadiran Siti Atikoh, Liliana Tanoesoedibjo dan Hary Tanoesoedibjo ini pun disambut antusias para warga yang sudah hadir dengan menggunakan kaus berwarna putih dengan bergambarkan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.