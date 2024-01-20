Hadiri Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Perindo di Jaksel, HT: Ini Bentuk Kepedulian Kami

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Pengecekan Kesehatan Gratis di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024). Kegiatan ini pun juga dihadiri oleh Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo dan Siti Atikoh, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

HT mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera kepada masyarakat.

“Ada bazar murah dan ada pengobatan gratis. Ini merupakan bentuk kepedulian kami ya paslon capres-cawapres nomor urut 3 dan juga Partai Perindo kepada rakyat kecil,” kata HT di lokasi.

HT menilai, Indonesia bisa hidup sejahtera apabila seluruh elemen bisa mempercepat melakukan pengentasan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh rakyat.