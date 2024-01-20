Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Sediakan Seribu Paket Sembako Murah di Ciganjur

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |13:04 WIB
Partai Perindo Sediakan Seribu Paket Sembako Murah di Ciganjur
Bazar murah perindo di Ciganjur (foto: MPI/Aziz)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar acara bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakannya di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Alva Ruslina menyatakan, pihaknya menyediakan ribuan paket sembako yang bisa ditebus dengan harga murah.

"Kami menyediakan seribu paket untuk masyarakat, juga cek kesehatan gratis," kata Alva di lokasi.

Caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga turut bahagia dengan respons dari masyarakat.

Pasalnya, tempat yang digunakan berupa satu lapangan futsal dipenuhi warga yang mayoritas emak-emak. Tingginya antusias masyarakat tersebut tidak lepas dari masih tingginya beberapa harga bahan pokok.

"Masyarakat di sini sangat antusias menyambut acara ini karena sebenarnya Partai Perindo itu sudah menggaung di akar rumput dengan program gerobaknya dan memihak kepada warga akar rumput," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement