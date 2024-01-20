Partai Perindo Sediakan Seribu Paket Sembako Murah di Ciganjur

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar acara bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakannya di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Alva Ruslina menyatakan, pihaknya menyediakan ribuan paket sembako yang bisa ditebus dengan harga murah.

"Kami menyediakan seribu paket untuk masyarakat, juga cek kesehatan gratis," kata Alva di lokasi.

Caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga turut bahagia dengan respons dari masyarakat.

Pasalnya, tempat yang digunakan berupa satu lapangan futsal dipenuhi warga yang mayoritas emak-emak. Tingginya antusias masyarakat tersebut tidak lepas dari masih tingginya beberapa harga bahan pokok.

"Masyarakat di sini sangat antusias menyambut acara ini karena sebenarnya Partai Perindo itu sudah menggaung di akar rumput dengan program gerobaknya dan memihak kepada warga akar rumput," ujarnya.