Ingatkan Pentingnya Kesehatan Anak, Liliana Tanoesoedibjo: Agar Jadi Penerus Bangsa

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Pengecekan Kesehatan Gratis di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Dalam kesempatan itu, istri dari Hary Tanoesodibjo selaku Ketua Umum Partai Perindo yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu menegaskan betapa pentingnya kesehatan bagi anak-anak maupun diri sendiri.

“Kita bersyukur ya bisa ada di sini dalam keadaan sehat dan tadi sudah mendapatkan wejangan dari Bu Atikoh, bahwa kita perlu kesehatan itu penting terutama untuk anak-anak kita,” kata Liliana Tanoesodibjo di lokasi.

Liliana berpesan agar para seluruh ibu-ibu bisa tepat waktu memberikan imunisasi kepada putra maupun putrinya agar terhindar dari Polio. Menurutnya, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa itu harus sehat dan harus bisa bergerak cepat.