Emak-Emak Kagum Bertemu Hary Tanoe: Beliau Sosok yang Amanah

TANGERANG - Rombongan emak-emak dari berbagai wilayah Banten tampak antusias saat mengikuti pelepasan kegiatan wisata religi ke kawasan Banten lama, di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu (20/1/2024).

Momen pelepasan wisata religi itu juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Caleg Partai Perindo DPR RI Banten 2, Ratu Siti Romlah.

Di momen pelepasan tersebut, rombongan emak-emak itu tampak antusias mendengarkan sambutan dan sejumlah wejangan dari Hary Tanoesoedibjo.

BACA JUGA: Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng 150 Liter di Tapos Depok

Salah satunya, Sri Hartati. Emak-emak yang juga merupakan ketua UMKM Provinsi Banten ini mengaku antusias saat Hary Tanoesoedibjo menjelaskan visi dan misi Partai Perindo.

Salah satunya, dalam hal mensejaterahkan rakyat, termasuk para pelaku UMKM sepertinya.

“Saya kan ketua UMKM nih di provinsi Banten. Tadi saya sempat nanya dengan Bapak Hary, bagaimana visi misi untuk UKM,” ujar Sri, saat diwawancara di lokasi usai momen pelepasan.

Usai mendengar jawaban Hary Tanoesoedibjo tentang visi misinya dalam mensejaterahkan para pelaku UMKM, Sri lantas mengaku sangat puas, dan semakin yakin bahwa Hary Tanoesoedibjo merupakan sosok yang amanah.

“Alhamdulillah jawabannya memuaskan kita. Beliau sosok yang amanah. Mudah-mudahan beliau amanah, dan kita juga yang menjalankan amanah,” ujarnya.

Sebelumnya, di momen pelepasan wisata religi itu, Hary Tanoesoedibjo sempat memberikan sejumlah wejangan kepada ibu-ibu yang mayoritas juga merupakan para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah).