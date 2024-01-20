Warga Rawa Buaya Puji Partai Perindo yang Konsisten Peduli dengan Masyarakat Kecil

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo, Dina Masyusin berkunjung ke RW 03 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (20/1/2024).

Dalam kunjungannya itu, Dina Masyusin menggelar bazar minyak goreng murah. Program tersebut merupakan salah satu program dari partai Perindo yang terus berusaha mensejahterakan rakyat kecil.

Kegiatan tersebut disambut meriah oleh warga RW kelurahan Rawa Barat, mereka memuji partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu.

"Bagus, saya harap dari partai Perindo memikirkan rakyat kecil, untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan bisa bantu, mudah-mudahan terus bisa membantu masyarakat kecil," ucap Maryudi saat ditemui di lokasi.

Tak hanya itu, Maryudi juga berharap Rawa Buaya memiliki caleg baik di DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta. Untuk kursi DPR RI.

BACA JUGA: Caleg Perindo Yustian Ajak Kaum Milenial Berjuang Bersama untuk Wujudkan Tangerang Emas

"Pengen di kelurahan Rawa Buaya itu ada DPR selama ini di daerah kita belum ada DPR," kata Maryudi.