Podcast Aksi Nyata: Caleg DPRD Tangsel Bedhie Slamet Pribadi Ajak Gen Z Tak Golput

JAKARTA - Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Partai Perindo, Bedhie Slamet Pribadi meminta kepada generasi muda khususnya generasi Z (Gen Z) menggunakan hak suaranya untuk memilih pada pemilu 2024.

"Ayok anak muda, suara anda suara kalian, satu sangat berarti untuk adik-adik anda atau untuk masa depan anda juga. Anak muda peran aktif sekarang jangan buang-buang waktu untung ruginya kelak kalian sendiri yang akan merasakan," kata Bedhie pada Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Senin (22/1/2024).

Bedhie sebagai caleg Partai Perindo, mengungkapkan sejumlah tantangan pendidikan yang terjadi di Tanggerang Selatan. Menurutnya lulusan SLTA perlu untuk menguasai digital.

"Paling sederhananya itu saya berharap mendorong memberikan bersama teman-teman itu bawa lulusan minimal lulusan SLTA itu menguasai digital jadi untuk usahain minimal syukur-syukur sesuai slogan Tangsel modern ya bisa berbahasa Inggris, minimal," kata Bedhie.

Selain itu, kata Bedhie, sekolah-sekolah di Tanggerang Selatan dapat menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Dan lulusannya dapat meneruskan pendidikan di perguruan tinggi khususnya di Universitas Pamulang.

"Dan berharapnya jenjang dari SD SMP itu bisa berjalan dengan lancar sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit unggul di sana juga ada Universitas Pamulang ya mungkin kita bisa kerjasama untuk anak-anak yang berprestasi untuk beasiswa. Seperti yang kami lakukan sendiri yayasan yang mengelola pendidikan gak seberapa besar tapi kita memberikan subsidi silang dengan menggratiskan siswa-siswa dari keluarga tidak mampu," ungkapnya.