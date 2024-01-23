Advertisement
HOME NEWS NEWS

Seleksi dari Banyak Pemohon, Partai Perindo Berikan 11 Gerobak UMKM

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:08 WIB
Seleksi dari Banyak Pemohon, Partai Perindo Berikan 11 Gerobak UMKM
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo pembagian gerobak di kantor DPP (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Effendy Syahputra mendampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Kartini Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo memberikan 11 gerobak UMKM, Selasa (23/1/2024).

Bersama sejumlah Caleg Perindo lainnya di Kantor DPP Partai Perindo di Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Effendy menjelaskan program Kader Partai Perindo Sejahtera sebagai bentuk komitmen nyata mensejahterakan rakyat kecil.

"Hari ini Partai Perindo memberikan 11 gerobak untuk para pedagang kecil yang berdomisili di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan," ujar Effendy.

Ia mengungkapkan proses seleksi kepada para pelaku UMKM sudah dilaksanakan sejak lama dan pihaknya melakukan verifikasi.

"Kami verifikasi dan perlu mendapatkan rekomendasi dari RT/RW setempat bahwa penerima gerobak memang sudah berdagang cukup lama dan tidak akan menjual gerobak ke orang lain," kata dia.

Calon Legislatif DPRD Provinsi DKI Dapil 7 Jakarta Selatan tersebut mengungkapkan banyak dari warga dan pedagang kecil yang sudah mengajukan agar bisa mendapatkan gerobak UMKM Partai Perindo.

"Memang pengajuan terhadap gerobak UMKM Partai Perindo ini sangat tinggi. Tidak semua bisa kita eksekusi. Namun kita akan terus mendorong agar program ini berkelanjutan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
