Infrastruktur Kurang Tersentuh, Caleg Perindo Suarakan Pembangunan Merata di Sukabumi

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) No 2 Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Sukabumi dari Partai Perindo, Sofia Rismawanti bertekad untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Sukabumi. Sofia menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Babakan Inpres, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Sukabumi, Senin 22 Januari 2023.

Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah Kabupaten terluas kedua di Indonesia, memerlukan perhatian khusus bagi caleg partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dalam pembangunan infrastruktur yang merata.

Dilandasi oleh wilayah tempat tinggalnya yang kurang tersentuh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, wanita tangguh asal Jampangtengah ini, bergabung dengan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, untuk fokus membangun Sukabumi.

"Saya akan fokus menyoroti pembangunan Infrastruktur di wilayah Sukabumi agar pembangunannya merata. Seperti contoh di tempat tinggal saya, pembangunan infrastruktur sangat jarang terjadi, padahal masyarakat membutuhkannya, seperti jalan yang bagus," ujar Sofia kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Selain pembangunan infrastruktur yang diutamakan, lanjut Sofia, dirinya juga menginginkan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan bagi warga Sukabumi lebih ditingkatkan kembali agar tercipta rasa keadilan dalam pembangunan di masyarakat.