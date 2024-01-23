Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Infrastruktur Kurang Tersentuh, Caleg Perindo Suarakan Pembangunan Merata di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:59 WIB
Infrastruktur Kurang Tersentuh, Caleg Perindo Suarakan Pembangunan Merata di Sukabumi
Caleg Perindo Sukabumi. (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) No 2 Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Sukabumi dari Partai Perindo, Sofia Rismawanti bertekad untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Sukabumi. Sofia menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Babakan Inpres, Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Sukabumi, Senin 22 Januari 2023.

Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah Kabupaten terluas kedua di Indonesia, memerlukan perhatian khusus bagi caleg partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dalam pembangunan infrastruktur yang merata.

Dilandasi oleh wilayah tempat tinggalnya yang kurang tersentuh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, wanita tangguh asal Jampangtengah ini, bergabung dengan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, untuk fokus membangun Sukabumi.

"Saya akan fokus menyoroti pembangunan Infrastruktur di wilayah Sukabumi agar pembangunannya merata. Seperti contoh di tempat tinggal saya, pembangunan infrastruktur sangat jarang terjadi, padahal masyarakat membutuhkannya, seperti jalan yang bagus," ujar Sofia kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Selain pembangunan infrastruktur yang diutamakan, lanjut Sofia, dirinya juga menginginkan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan bagi warga Sukabumi lebih ditingkatkan kembali agar tercipta rasa keadilan dalam pembangunan di masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement