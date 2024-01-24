Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor di Cibadak Sukabumi, 12 Rumah Rusak 69 Lainnya Terancam

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:17 WIB
Longsor di Cibadak Sukabumi, 12 Rumah Rusak 69 Lainnya Terancam
Rumah terdampak longsor. (Foto: BPBD Sukabumi)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 12 unit rumah rusak berat akibat terdampak bencana longsor yang terjadi di Kampung Cibatu Hilir RT 001/011, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (24/1/2024).

Selain itu, sebanyak 69 unit rumah di sekitar lokasi kejadian, ikut terancam bencana longsor yang terjadi pada sekira pukul 10.15 WIB. Kejadian bencana alam tersebut, terjadi setelah di wilayah Cibadak diguyur hujan deras.

 BACA JUGA:

Humas Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Sandra Fitria Zulkarnain mengatakan, sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) dengan 51 jumlah jiwa, terdampak dari bencana longsor tersebut.

"Sedangkan jumlah korban yang terancam, berjumlah 75 KK dengan 239 jumlah jiwa. Fasilitas umum dan sosial yang terdampak berjumlah 2 unit," ujar Sandra kepada MNC Portal Indonesia.

 BACA JUGA:

Dari jumlah yang terdampak tersebut, lanjut Sandra, jumlah anak-anak berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 6 orang. Untuk jenjang pendidikan, 1 orang TK, 6 orang SD, 4 orang SMP, 1 orang SMA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement