Longsor di Cibadak Sukabumi, 12 Rumah Rusak 69 Lainnya Terancam

SUKABUMI - Sebanyak 12 unit rumah rusak berat akibat terdampak bencana longsor yang terjadi di Kampung Cibatu Hilir RT 001/011, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (24/1/2024).

Selain itu, sebanyak 69 unit rumah di sekitar lokasi kejadian, ikut terancam bencana longsor yang terjadi pada sekira pukul 10.15 WIB. Kejadian bencana alam tersebut, terjadi setelah di wilayah Cibadak diguyur hujan deras.

Humas Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Sandra Fitria Zulkarnain mengatakan, sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) dengan 51 jumlah jiwa, terdampak dari bencana longsor tersebut.

"Sedangkan jumlah korban yang terancam, berjumlah 75 KK dengan 239 jumlah jiwa. Fasilitas umum dan sosial yang terdampak berjumlah 2 unit," ujar Sandra kepada MNC Portal Indonesia.

Dari jumlah yang terdampak tersebut, lanjut Sandra, jumlah anak-anak berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 6 orang. Untuk jenjang pendidikan, 1 orang TK, 6 orang SD, 4 orang SMP, 1 orang SMA.