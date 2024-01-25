Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ani Akan Optimalkan Pengawasan APBD DKI Jakarta untuk Kesejahteraan Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:25 WIB
Caleg Perindo Ani Akan Optimalkan Pengawasan APBD DKI Jakarta untuk Kesejahteraan Rakyat
Caleg Perindo Ani Kusumadewi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Provinsi Dapil 2 DKI Jakarta, Ani Kusumadewi mengungkapkan pihaknya akan semakin meningkatkan pengawasan APBD DKI Jakarta untuk kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ani saat melakukan bazaar sembako murah di Jalan Tipar Timur, Gang Bodong RT01/RW03, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada Kamis (25/1/2024).

"Mengawasi penyerapan anggaran, karena kalau yang bisa menyusun anggaran itu DPRD. Kita harus kritis memiliki calon pemimpin yang kompeten DPRD bisa mengeksekusi program asalkan ada mata anggaran nya," ujar Ani.

Ia juga mengajak warga untuk memilih Caleg Partai Perindo untuk tingkat DPR RI dengan memilih Valencia Tanoesoedibjo.

"Ada DPR ibu Valencia Tanoesoedibjo dari Partai Perindo insya Allah bisa memperjuangkan kepentingan warga semua. Kevin suami dari ibu Valencia adalah atlet bulutangkis nasional dan sudah berkontribusi untuk kemajuan bangsa," terang Ani.

Ani mengajak warga meskipun dari kalangan ekonomi menengah bawah harus tetap semangat dan mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka.

"Ada aplikasi namanya temani. Kalau ada keperluan kesehatan bisa diajukan gratis. Sehingga para donatur bisa memberikan bantuan. Aplikasi ini saya buat karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Supaya bisa berkolaborasi di seluruh DKI Jakarta. Siapapun anggota dewan nya bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu warga. Agar bisa mendidik anak-anak dengan teknologi internet," pungkasnya.

