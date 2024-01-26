Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kartini Perindo Akan Bantu Perbaiki Sekolah di Kampung Bahari Ujung

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:09 WIB
Kartini Perindo Akan Bantu Perbaiki Sekolah di Kampung Bahari Ujung
Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Carlos Roy)
JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyebutkan pihaknya akan membantu proses perbaikan sekolah yang ada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah di lapangan kolong tol Jalan Kampung Bahari Gang I Ujung, RT01/ RW06, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (26/1/2204).

"Kondisi sekolah di sini juga memprihatinkan sekali karena mereka anak-anaknya banyak ada 70 anak dari kelas TK sampai kelas 6 SD," ujar Liliana.

Ia melihat kondisi sekolah miris dan sederhana dan sudah berjumpa dengan kepala sekolah. Liliana mengaku akan berjuang memperbaiki sekolah tersebut meskipun ada di tanah bersama.

"Sekolah itu sangat penting, makanya saya memberikan semangat kepada anak-anak di sini, agar tetap rajin belajar, kalau rajin pasti akan pandai," kata Liliana.

Ia juga memberikan semangat kepada anak-anak yang tinggal di Kampung Bahari Ujung dan sekitarnya.

"Belajar dengan tekun dan rajin agar mereka bisa menaikkan taraf hidup yang baik, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang baik, dan dapat menolong keluarga bahkan negaranya," pungkas Liliana Tanoesoedibjo.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

Partai Perindo memiliki nilai dan visi pergerakan merangkul anak-anak muda agar bisa produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun langsung ke masyarakat demi Indonesia maju dan sejahtera.

