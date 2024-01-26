Advertisement
NEWS

Rasakan Kepedihan, Caleg Perindo Menangis saat Berdialog dengan Korban Longsor di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:45 WIB
Rasakan Kepedihan, Caleg Perindo Menangis saat Berdialog dengan Korban Longsor di Sukabumi
Caleg Perindo Rita Irawati Priatna (MPI/Dharmawan)
SUKABUMI - Rasakan kesedihan yang dialami keluarga korban bencana longsor, calon legislatif (Caleg) No 1 Partai Perindo untuk DPR RI di Dapil IV, Rita Irawati Priatna meneteskan air mata saat mengunjungi warga yang tinggal di tenda pengungsian, pada Jumat (26/1/2024) pagi sekira pukul 09.00 WIB.

Bencana longsor yang terjadi di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menimbun 13 unit rumah yang dihuni oleh 16 Kepala Keluarga (KK) dengan 54 jumlah jiwa. Selain itu, 64 unit rumah yang dihuni oleh 87 KK dengan 310 jumlah jiwa, ikut terancam bencana tersebut.

Saat mendatangi tenda pengungsian yang didirikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), Rita berdialog dengan warga yang terdampak dan terancam bencana longsor tersebut. Sejumlah warga mencurahkan isi hati, mengenai kebutuhan mendesak yang diperlukan saat di tenda pengungsian.

Namun ada momen haru saat para keluarga korban bencana menceritakan kejadian yang menimpanya. Bencana longsor mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Hal tersebut membuat caleg DPR RI tidak kuasa menahan air matanya ketika berdialog dengan para penyintas bencana.

