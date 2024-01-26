Konsisten Bantu Rakyat Kecil, Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Kembali Gelar Bazar Minyak Murah

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman konsisten dalam membantu rakyat kecil. Dirinya kembali menggelar bazar minyak murah di Jalan Swadaya, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Ini merupakan kali keduanya menggelar acara bazar minyak murah bersama Caleg DPR Dapil DKI Jakarta I Ustadz Yusuf Mansur (UYM). Melalui acara ini, Wahyu menyediakan 1.000 botol minyak yang bisa ditebus murah oleh warga seharga Rp5.000.

Acara ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Semuanya sangat antusias hadir menebus minyak goreng murah. Melihat antusiasme masyarakat ini, Wahyu tentu merasa bahagia. Tandanya program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Pasalnya, saat ini harga sembako naik. Hal ini menyulitkan masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Memang ini bazar untuk kesekian kalinya, bazar minyak goreng murah untuk masyarakat. Di mana ini bukti peduli kami dalam memenuhi semua kemauan masyarakat,” ucap Wahyu.

“Sekarang sembako mahal. Kehidupan tidak terlalu mudah di sini. Makanya kita datang ke sini untuk membantu menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.