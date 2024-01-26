Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsisten Bantu Rakyat Kecil, Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Kembali Gelar Bazar Minyak Murah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:38 WIB
Konsisten Bantu Rakyat Kecil, Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Kembali Gelar Bazar Minyak Murah
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman konsisten dalam membantu rakyat kecil. Dirinya kembali menggelar bazar minyak murah di Jalan Swadaya, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Ini merupakan kali keduanya menggelar acara bazar minyak murah bersama Caleg DPR Dapil DKI Jakarta I Ustadz Yusuf Mansur (UYM). Melalui acara ini, Wahyu menyediakan 1.000 botol minyak yang bisa ditebus murah oleh warga seharga Rp5.000.

Acara ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Semuanya sangat antusias hadir menebus minyak goreng murah. Melihat antusiasme masyarakat ini, Wahyu tentu merasa bahagia. Tandanya program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Pasalnya, saat ini harga sembako naik. Hal ini menyulitkan masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Memang ini bazar untuk kesekian kalinya, bazar minyak goreng murah untuk masyarakat. Di mana ini bukti peduli kami dalam memenuhi semua kemauan masyarakat,” ucap Wahyu.

“Sekarang sembako mahal. Kehidupan tidak terlalu mudah di sini. Makanya kita datang ke sini untuk membantu menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement