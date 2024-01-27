Caleg Perindo Bagikan Paket Sembako untuk Korban Longsor Sukabumi

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, Deni Arief Triwijaya mengunjungi warga yang menjadi korban bencana longsor di tenda pengungsian, Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (26/1/2024).

"Selain bantuan sembako dan kebutuhan lain buat warga yang terdampak dan terancam, yang paling penting itu adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan tempat yang aman dan nyaman," ujar Deni kepada MNC Portal Indonesia.

Deni mengharapkan, tempat-tempat yang rawan terjadi bencana dan masih ada tempat tinggal warga, secepatnya direlokasi ke tempat yang lebih baik dan aman untuk menghindari menjadi korban bencana longsor.

Dalam kesempatan ini, Deni bersama kader dan caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, memberikan bantuan paket sembako berupa beras dan mie instan, juga makanan dan perlengkapan bayi.