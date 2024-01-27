Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Serbu Tebus Minyak Goreng Murah Perindo di Cimahi

Juhpita Meilana , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:00 WIB
Warga Serbu Tebus Minyak Goreng Murah Perindo di Cimahi
Bazar murah Caleg Perindo Djoni Toat di Cimahi (Foto: Juhpita Meilana)
A
A
A

 

BANDUNG - Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Perindo untuk DPR RI Dapil 1 Jawa Barat nomor urut 3, Djoni Toat didamping Ketua Perindo Kota Cimahi, Asep Taryana menggelar tebus minyak goreng dan mi dengan harga sangat murah di Daerah Cihanjuang, Kota Cimahi.

Warga yang memiliki KTA Perindo berasuransi rela antre demi mendapatkan satu botol minyak goreng berukuran 1 liter dan mi instan dengan harga Rp5 ribu.

Kehadiran bazar murah ini mendapat respons positif dari warga karena sangat membantu masyarakat kecil di saat harga bahan pokok di pasar sangat mahal.

Menurut Caleg DPR RI nomor urut 3, Djoni Toat, warga bisa membeli minyak goreng berukuran kurang lebih 1 liter dengan harga Rp5 ribu dengan syarat memiliki KTA Perindo berasuransi.

Kegiatan sosial ini diharapkan bisa membantu masyarakat kecil sekaligus silaturahmi dan memperkenalkan para caleg dari Partai Perindo ke masyarakat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement