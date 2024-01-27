Warga Serbu Tebus Minyak Goreng Murah Perindo di Cimahi

BANDUNG - Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Perindo untuk DPR RI Dapil 1 Jawa Barat nomor urut 3, Djoni Toat didamping Ketua Perindo Kota Cimahi, Asep Taryana menggelar tebus minyak goreng dan mi dengan harga sangat murah di Daerah Cihanjuang, Kota Cimahi.

Warga yang memiliki KTA Perindo berasuransi rela antre demi mendapatkan satu botol minyak goreng berukuran 1 liter dan mi instan dengan harga Rp5 ribu.

Kehadiran bazar murah ini mendapat respons positif dari warga karena sangat membantu masyarakat kecil di saat harga bahan pokok di pasar sangat mahal.

Menurut Caleg DPR RI nomor urut 3, Djoni Toat, warga bisa membeli minyak goreng berukuran kurang lebih 1 liter dengan harga Rp5 ribu dengan syarat memiliki KTA Perindo berasuransi.

Kegiatan sosial ini diharapkan bisa membantu masyarakat kecil sekaligus silaturahmi dan memperkenalkan para caleg dari Partai Perindo ke masyarakat.

(Arief Setyadi )