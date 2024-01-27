Di Tengah Guyuran Hujan, HT dan Istri Tetap Hadiri Kegiatan Partai Perindo

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Di hari tersebut, hujan mengguyur beberapa daerah di DKI Jakarta. Salah satunya lokasi cek kesehatan gratis dan bazar murah partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Kendati demikian, tidak menghalangi niat Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) untuk menghadiri langsung kegiatan tersebut. Bahkan, hadir pula sang istri Liliana Tanoesoedibjo.

HT mengungkapkan, kehadirannya tersebut merupakan paksaan dari Liliana. Awalnya, ia berniat hadir di lokasi setelah hujan reda.