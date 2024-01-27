Program Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Manifestasi Partai Perindo Peduli Rakyat Kecil

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo, dan Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Ramdan Alamsyah.

HT menyatakan, program kemasyarakatan tersebut terlah rutin dilakukan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Merupakan bentuk daripada manifestasi bahwa Partai Perindo itu peduli rakyat kecil," kata HT di lokasi.

Menurutnya, terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan merupakan modal penting untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, HT menyebutkan pihaknya rutin menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah.