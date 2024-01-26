Podcast Aksi Nyata: Ini Hal yang Diperlukan Guru Ngaji untuk Bisa Hidup Sejahtera

JAKARTA - Guru mengaji merupakan ujung tombak bagi pembelajaran Al-qur'an, pendidikan, serta pengembangan karakter dan akhlak anak bangsa. Namun sayangnya kesejahteraan mereka banyak dilupakan.

Kesejahteraan guru ngaji menjadi salah satu perhatian besar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan ini pun membuat program dengan memberikan insentif kepada guru ngaji sebesar Rp1 juta per bulan.

Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Partai Perindo, Didin Syahbudin menyambut baik program yang diusung oleh Ganjar-Mahfud. Menurutnya guru ngaji berhak mendapatkan uang insentif itu.

“Menurut saya insentif Rp1 juta sudah sangat bagus karena menambah penghasilan guru ngaji,” ujar Didin Syahbudin dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Program Gaji Rp. 1 Juta/Bulan, Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji!', Jumat (26/1/2024).

Didin menambahkan insentif ini juga harus memiliki payung hukum yang jelas. Sebab selama ini insentif hanya ada di peraturan daerah, dan nilainya sangat kecil yakni Rp2 juta per tahun.