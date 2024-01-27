Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Penganiayaan Pelajar di Bogor, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |00:04 WIB
Viral Video Penganiayaan Pelajar di Bogor, 1 Orang Terluka
Viral penganiayaan pelajar (Foto: Ist/Putra Ramadhani)
BOGOR - Aksi dugaan penganiayaan antar-pelajar terjadi di Jalan Wawilis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Satu orang terluka dalam kejadian ini.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak warga dan pengendara tengah melerai aksi dugaan penganiayaan antar pelajar SMA itu. Namun, kedua kelompok pelajar tersebut terlihat masih bersitegang.

Tak lama, datang sepeda motor ke arah kerumunan. Tampak seorang pria mengenakan helm langsung berupaya mengamankan salah satu pelajar.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 25 Januari 2024 kemarin. Yang mana, kejadian itu melibatkan dua kelompok pelajar dari Kota dan Kabupaten Bogor.

"Benar, kemarin kami telah menerima laporan berkaitan penganiayaan/ penganiayaan bersama-sama. TKP-nya di Jalan Waliwis, Tanah sereal sekitar pukul 15.45 WIB antara 2 kelompok sekolah yang berasal dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor," kata Luthfi kepada wartawan, Jumat (26/1/2024).

Dalam kejadian itu, terdapat 1 orang mengalami luka dari sekolah di Kota Bogor. Tiga orang pelajar sudah diamankan dan masih pemeriksaan lebih lanjut.

"Tim masih mengejar yang terlibat khususnya ketua kelompok yang berasal dari salah satu sekolah di Kabupaten Bogor. Juga kami lakukan pemeriksaan untuk motifnya, untuk lukanya masih kami dalami karena korban belum dapat menjelaskan secara jelas memperoleh luka dikarenakan apa," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
