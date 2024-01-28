Antusias Sambut Bazar Murah di Medan Deli, Warga : Perindo Telah Penuhi Janjinya

MEDAN - Bazar murah minyak goreng yang digelar Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melalui calon anggota legislatifnya, Tengku Muhammad Ryan Novandi, di Kecamatan Medan Timur dan Medan Deli pada Sabtu, (27/1/2024) disambut meriah oleh warga.

Mereka begitu antusias karena pelaksanaan Pasar Murah ini bukan hanya membantu mereka mendapatkan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar, namun juga menjadi ajang pembuktian janji Partai Perindo yang kerap menyebut akan selalu memberikan bantuan kepada mereka.

"Kami selama ini hanya mendengar akan ada bantuan. Tapi hari ini kami merasakan sendiri bahwa Perindo telah memenuhi janjinya," kata Rosmawati Lubis (52), warga Medan Timur.

Hal senada dikatakan Ester Naibaho (42). Warga Kecamatan Medan Deli itu menyebut calon anggota legislatif lain yang datang ke mereka kerap kali memberikan janji akan memberikan bantuan jika menang di Pemilu. Namun setelah Pemilu, para caleg itu tak kembali lagi, meski tak sedikit warga telah yang telah memilihnya.

"Kalau Perindo ini bukan janji. Tapi langsung memberikan bantuan. Kita harap nanti setelah menang pemilu, makin banyak bantuan yang bisa disalurkan ke kita. Tidak hanya sembako, tapi juga bantuan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial," sebutnya.