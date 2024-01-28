Caleg Perindo Lisa Mariana Gelar Bazar Sembako Murah

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta III Partai Perindo Lisa Mariana Wardhana menggelar bazar 1.000 minyak murah di Jalan Jambu Air, RT8/RW2, Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Minggu (28/1/2024).

Lisa mengatakan, kegiatan disambut meriah oleh masyarakat yang telah lama menanti kehadiran kegiatan bazar murah tersebut. Bahkan masyarakat telah beberapa kali bertanya kegiatan bazar murah yang akan kembali dilakukan olah Partai Perindo.

"Kegiatan bazar murah ini ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan istilahnya kita ditunggu kapan ya ngadain bazar murah lagi. Jadi sangat ditunggu masyarakat," kata Lisa.

Politisi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menilai bahwa kegiatan bazar murah tersebut sangat dinanti karena merupakan hal penting dalam sendi kehidupan keluarga.

"Bazar murah sangat dinantikan karena itu keperluan utama masyarakat bagaikan darah ya jadi kita selalu perlu makan untuk anak, suami," tambahnya.