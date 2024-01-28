Advertisement
HOME NEWS JABAR

TPN Ganjar-Mahfud Target Raih Lebih dari 50 Persen Suara Gen Z dan Milenial

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:00 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Target Raih Lebih dari 50 Persen Suara Gen Z dan Milenial
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menargetkan meraih lebih dari 50 persen suara generasi Z dan milenial pada Pemilu 2024. Untuk itu, TPN gencar menyosialisasikan sosok Ganjar-Mahfud kepada generasi Z dan milenial tersebut.

Salah satu cara yang dilaksanakan adalah menggelar Z-Fest di GOR Saparua, Kota Bandung, Sabtu (27/1/2024).

"Kami menargetkan lebih dari 50 persen suara kalangan anak muda tersebut," kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Gatot Eddy Pramono seusai membuka Z-Fest di Bandung.

Gatot Eddy Pramono mengatakan, melalui Z-Fest, TPN Ganjar-Mahfud memotivasi para gen Z dan milenial untuk peduli terhadap nasib bangsa. TPN mengimbau mereka mengajak teman dan baik keluarga langsung maupun melalui media sosial untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih.

"Tujuan kami memacu para gen Z dan milenial agar jangan mager datang ke TPS. Tadi saya tanya, kalian mager (males gerak) enggak? Mereka bilang enggak pak. Kami mendorong mereka mengajak teman-temannya baik secara langsung maupun media sosial. Ayo datang ke TPS," ujar Gatot.

Sebab, ujar Gatot, mereka lah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia di 2045 nanti, Indonesia Emas. Salah dalam memilih pemimpin, maka tujuan bangsa ini tidak akan tercapai.

Halaman:
1 2
      
