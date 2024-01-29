Santri Ponpes Minhajul Abidin Doakan Caleg Perindo Irfan Syauqi Lolos ke Senayan

JOMBANG – Ratusan santri menyambut kedatangan caleg DPR RI dari Partai Perindo, Mohammad Irfan Syauqi ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).

Pengusaha muda tersebut mengikuti doa bersama dan pembacaan sholawat nariyah yang rutin dilakukan para santri di pondok pesantren tersebut. Santri pun mendoakan Irvan lolos ke Senayan.

Kedatangan Caleg DPR itu diterima langsung oleh pengurus dan santri Pondok Pesantren Minhajul Abidin yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Semoga apa yang beliau hajatkan diberikan kelancaran oleh Allah Ta’ala, dimudahkan urusannya dan dijabah doanya untuk menjadi anggota DPR RI,” ujar Ustad Helmi Rosyad, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Abidin.

Caleg Partai Perindo Muhammad Irfan Syauqi juga mengikuti acara doa bersama dan pembacaan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali.