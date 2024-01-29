Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Korban Kecelakaan Kerja Terima Manfaat KTA Asuransi: Perindo Peduli Masyarakat Kecil

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |09:22 WIB
Korban Kecelakaan Kerja Terima Manfaat KTA Asuransi: Perindo Peduli Masyarakat Kecil
Korban Kecelakaan Terima Manfaat KTA Partai Perindo/Foto: MNC Portal
KEDIRI – Korban kecelakaan kerja, Stevanus David menerima pencairan klaim asuransi dari KTA Berasuransi Partai Perindo. David yang belum lama mengalami kecelakaan kerja, tersenyum senang.

Diketahui, Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Warga Kediri Jawa Timur ini bisa merasakan langsung manfaat dari KTA berasuransi Perindo. Penyaluran klaim asuransi diberikan langsung oleh Caleg DPR RI Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Jeannie Latumahina.

“Senang karena sudah dibantu oleh Partai Perindo dan Ibu Jeannie,” ujar David, beberapa waktu lalu.

David diketahui mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan patah kaki dan tangan serta luka di kepala. David terpaksa dioperasi. Dengan memiliki KTA berasuransi Perindo, ia mendapat klaim dana Rp 300 ribu.

“Pencairan klaim asuransi ini membuktikan Perindo betul-betul peduli terhadap masyarakat. Dan sejauh ini tidak ada kepedulian seperti itu,” tutup David.

