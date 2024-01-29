Gelar Bazar Migor Murah, Caleg Wahyu: Lihat Antusias Masyarakat Yakin Perindo Menang

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman yakin dapat memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal ini lantaran dirinya selalu turun langsung ke masyarakat dan melihat antusias masyarakat yang sangat luar biasa.

“Lihat antusiasmenya Perindo pasti menang,” kata Wahyu saat ditemui dalam acara bazar minyak gratis di Cipayung, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan jika bazar minyak murah ini bukan yang pertama kalinya ia lakukan di tempat ini. Namun, setiap warga terlihat sangat antusias terhadap acara tersebut.

Acara bazar ini merupakan suatu bentuk kepedulian Wahyu terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini harga sembako naik. Dengan adanya bazar murah ini, Wahyu berharap dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat. Adapun minyak yang disediakan berjumlah 1.000 botol yang masing-masing dijual seharga Rp5.000.

“Memang ini bazar untuk kesekian kalinya, bazar minyak goreng murah untuk masyarakat. Di mana ini bukti peduli kami dalam memenuhi semua kemauan masyarakat. Sekarang sembako mahal. Kehidupan tidak terlalu mudah di sini. Makanya kita datang ke sini untuk membantu menyejahterakan masyarakat,” ucap Wahyu.

Tidak hanya itu saja, Wahyu juga menyampaikan jika program bazar murah ini sesuai dengan visi misi dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.