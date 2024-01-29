Siti Atikoh Hadiri Haul Ke-7 KH Abdul Aziz Mashuri di Ponpes Al-Aziziyhah Denanyar Jombang

JOMBANG - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti turut menghadiri Haul ke-7 KH. Abdul Aziz Mashuri dan Nyai Hj. Amik Azizah Aziz Bisri yang digelar di Pondok Pesantren Al-Aziziyhah Denanyar, Jombang, Minggu (28/1/2024) malam.

Atikoh tampak mengenakan blouse panjang berwarna putih dan dilengkapi dengan kerudung motif bunga berwarna merah muda. Ibunda Alam Ganjar ini tiba di halaman Ponpes Al-Aziziyhah Denanyar dengan didampingi oleh Anggota DPR RI dari PDIP Sadarestuwati bersama rombongannya.

Kedatangannya disambut hangat oleh sejumlah perwakilan pondok pesantren. Atikoh pun langsung diarahkan menuju lokasi acara Haul di dalam Masjid Ponpes Al-Aziziyhah Denanyar.

Saat dirinya berjalan memasuki lokasi acara, sudah banyak warga Jombang yang hadir dan sudah siap ingin berswafoto bersama dengan calon Ibu Negara itu. Permintaan tersebut pun ia setujui dan dirinya segera untuk duduk di bagian depan bersama deretan kiai, ulama hingga para nyai yang turut hadir.

Acara ini diikuti oleh ribuan santri, santriwati dan masyarakat Jombang. Sepanjang acara berlangsung, terdengar lantunan tahlil dan sholawat terus dibacakan. Terlihat Atikoh bersama ribuan jemaah lainnya sangat khusyuk mengikuti Haul ke-7 KH. Abdul Aziz Mashuri dan Nyai Hj. Amik Azizah Aziz Bisri.

Selama kurang lebih satu jam berjalannya acara, ibunda Alam Ganjar ini pun disapa hangat oleh sang pembawa acara. Dirinya membalas dengan senyuman dan kemudian melanjutkan untuk bersholawat Nabi bersama seluruh jemaah.

"Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo," kata pembawa acara, Minggu (28/1/2024).

Atikoh bersama dengan rombongan menyempatkan untuk mengunjungi makan KH. Abdul Aziz Mashuri yang masih berada di wilayah Ponpes Al-Aziziyhah Denanyar. Wanita 52 tahun itu berziarah dan memanjatkan doanya dengan sangat khusyuk di pusaran makam KH. Abdul Aziz Mashuri.

Setelah itu, alumni Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada ini turut menyapa ribuan santriwati yang mengikuti acara Haul tersebut. Para santriwati pun tampak histeris berlomba-lomba untuk bersalaman dan berfoto dengan Atikoh.