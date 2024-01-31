Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Punya Harapan Besar, Warga Karet Tengsin Doakan Liliana Tanoesoedibjo Lolos ke Senayan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:57 WIB
Punya Harapan Besar, Warga Karet Tengsin Doakan Liliana Tanoesoedibjo Lolos ke Senayan
Ketua Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Samsul (40) salah satu warga Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), menaruh harapan besar agar Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo, bisa memenangkan pemilihan legislatif tahun ini. Sehingga, Liliana bisa masuk ke Senayan.

Tak hanya istri dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Samsul juga mendoakan agar Johannes M. Saragih, Caleg DPRD DKI Jakarta untuk daerah pemilihan 1 Jakarta Pusat, bisa mendapat kursi di dewan legislatif daerah.

“Semoga mereka berdua bisa duduk di kursi DPR RI untuk ibu Liliana, dan Pak Johannes sebagai DPRD perwakilan Jakarta Pusat, harapannya mereka menang terus mereka bisa buktikan apa yang dijanjikan di wilayah Karet Tengsin,” ujar Samsul kepada MNC Portal, Rabu (31/1/2024).

Bukan tanpa alasan bila warga Karet Tengsin menginginkan Liliana Tanoesoedibjo dan Johannes M. Saragih mendapat dukungan suara di masing-masing dapil agar bisa menjadi legislator.

