Sosialisasikan Surat Suara, Liliana Tanoesoedibjo: Ingat Nanti Presiden Coblos Nomor 3

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo mensosialisasikan pencoblosan untuk Pemilu 2024 mendatang.

Bahkan, Liliana mengajak emak-emak yang sudah lanjut usia untuk mencoba melakukan pencoblosan yang benar agar suaranya dapat dianggap sah.

Awalnya, Liliana menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024 mendatang, pemilih akan mendapat empat kertas suara dengan warna yang berbeda-beda.

"Nah kita mau sosialisasi kertas suara, nanti 14 Februari kita mendapat berapa kertas suara? Empat," kata Liliana saat menghadiri acara bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Jl Haji Ismail, Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Rabu (31/1/2024).

"Itu ada warna abu abu untuk memilih presiden. Ada DPR RI (surat suara) warna kuning. Setelah DPR RI ada DPRD warna biru," sambungnya.

Liliana lantas meminta kepada peserta yang hadir untuk memilih capres-cawapres nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Presidennya nomor berapa? Tiga! Presidennya nomor 3, siapa? Pak Ganjar," katanya.

Tidak hanya untuk pemilihan presiden, Liliana juga mensosialisasikan bagaimana cara mencoblos calon legislatif (caleg) yang berasal dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.