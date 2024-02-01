Terbantu dengan Bazar Sembako Murah, Warga Bandung Doakan Perindo Menang di Pemilu 2024

BANDUNG - Warga Babakan Ciparay, Kota Bandung mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo di Komplek Sumber Sari, Gg. Blok Beas, RT 04/RW 06, Kel. Babakan Ciparay, Kamis (1/2/2024).

Salah satu warga, Sinta mengatakan, saat ini harga minyak goreng di pasaran bisa mencapai Rp15.000/liter.

"Sekarang kalau beli normal kan mahal yah, sekitar 14.000-15.000an," ucap Sinta.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku sangat bersyukur partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menggelar bazar sembako murah di daerahnya.