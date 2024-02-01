Adakan Bazar Migor Murah di Bekasi, Partai Perindo Konsisten Bantu Masyarakat

BEKASI - Partai Perindo terus mengembangkan sayap dengan melakukan program nyatanya kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi. Melalui bazar minyak goreng murah, terbukti partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu selalu konsisten membantu masyarakat.

Bazar murah itu di persembahkan dari tiga Caleg Partai Perindo, yakni untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII Sururi Alfaruq, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Rodiah di Kampung Rukem RT.01/RW.13, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA:

"Ini adalah bazar yang kesekian kalinya kami bertiga. Jadi Kegiatan bazar minyak goreng murah ini kami lakukan atas support ketua umum Hary Tanoesoedibjo (HT)," kata Sururi di lokasi bazar, Kamis (1/2/2024).

Caleg nomor urut 1 pada kertas suara itu menyebut, bazar minyak goreng murah ini tujuannya bisa membantu masyarakat menengah ke bawah. Terlebih, kebutuhan minyak goreng saat ini terbilang cukup mahal, seperti halnya di pasar dan minimarket bisa Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya.

"Jadi dengan kita mengadakan bazar minyak goreng murah ini jadi bisa membantu masyarakat karena jadinya yang tadinya nggak mau beli di sana harganya mahal jadi kesini dengan 5 ribu bisa dapat 1 liter minyak goreng," katanya.

BACA JUGA:

Sementara Ayun menambahkan, ini adalah salah satu bukti bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, konsen terhadap masyarakat di bawah. Seperti, halnya yang terkait dengan kebutuhan pokok dan lainya itu dipikirin oleh Partai Perindo.

"Karena memang masyarakat tertarik dengan harga minyak goreng yang murah jadi bisa menghemat uangnya, karena Rp10 ribu di toko atau warung belum dapat, tapi kalau di sini tuh bisa dapat 2 liter minyak goreng. ini kan salah satu bukti bahwa mereka itu sangat senang dengan bazar murah minyak goreng ini," ungkapnya.