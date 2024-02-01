Gelar Bazar Migor Murah di Jatimulya Bekasi, Caleg Perindo: Bisa Memberikan Dampak Positif

BEKASI - Calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Perindo untuk DPR RI Jawa Barat Dapil 7 Ida Ria menggelar bazar minyak goreng murah Rp. 5000 per liter di Kantor Pemuda Perindo Jawa Barat, Jalan Pondok Timur Indah, Kampung Rawa Sapi, RT.05/RW.09, Jatimulya, Bekasi, Kamis (1/2/2024). Sebanyak 1000 liter minyak goreng itu disediakan.

Ida mengatakan program bazar murah Rp. 5000 per liter itu sangat di tunggu warga Kampung Rawa Sapi, RT.05/RW.09. Apalagi mayoritas warganya adalah pedagang kecil yang sangat membutuhkan sentuhan.

"Karena mayoritas sampe 80 persen penduduk Jatimulya adalah pedagang kecil, dan mereka memang membutuhkan penguatan, mereka butuh support dari kita," kata Ida, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA: Caleg Perindo Ida Ria Sosialisasi dan Gelar Bazar Murah di Jatimulya Bekasi

Ida juga berharap bazar murah Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa memberikan dampak positif para usaha micro kecil menengah (UMKM).

"Saya juga berharap bazar murah Partai Perindo memberikan dampak positif untuk masyarakat dan para UMKM," harapnya.

Diketahui, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

BACA JUGA: Caleg Perindo Ronal Sihotang Hadirkan Layanan Mobil Ambulans Gratis

(Awaludin)