Home Industri Kembang Api di Indramayu Meledak, Bangunan Porak-poranda

INDRAMAYU - Sebuah bangunan yang digunakan sebagai home industri kembang api di Desa Telukagung, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak, Jumat (2/2/2024) malam. Belum diketahui penyebab pasti dari ledakan tersebut, diduga ledakan berasal dari bahan yang digunakan untuk membuat kembang api.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun satu bangunan yang digunakan untuk memproduksi kembang api porak poranda hingga rata dengan tanah. Bahkan, satu rumah yang berada di dekat lokasi juga mengalami kerusakan akibat getaran yang dipicu dari ledakan tersebut.

Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar mengatakan, dari keterangan pelapor, terjadi sebanyak dua kali ledakan di lokasi kejadian.

"Kami mendapatkan informasi dari Lurah Telukagung, bahwa yang bersangkutan mendengar adanya ledakan dari suatu tempat sebanyak dua kali, lalu melaporkan ke Polsek Indramayu," kata Fahri, ditemui di Mapolres Indramayu.

Setelah menerima laporan, Fahri menerangkan, petugas kepolisian langsung menuju ke lokasi dan menemukan barang yang berserakan di sebuah gubuk berukuran 4x4 meter.

"Petugas kami langsung ke TKP dan menemukan barang-barang berserakan akibat dari ledakan tersebut, diketahui ledakan itu timbul dari gubuk yang berukuran 4x4 meter," terang dia.