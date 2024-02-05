Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg DPRD Andy Afandy: Partai Perindo Berikan Bukti, Bukan Janji

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |12:53 WIB
Caleg DPRD Andy Afandy: Partai Perindo Berikan Bukti, Bukan Janji
Caleg Perindo Andy Afandy Gelar Bazar Murah/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta, Partai Perindo, Andy Afandy menggelar program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo serta Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Lisa Mariana.

Andy mengatakan, warga sangat antusias hal ini terlihat dengan habisnya 1.500 paket yang tersedia karena banyaknya masyarakat yang hadir.

Menurut Andy, sebagai anak muda dirinya ingin menunjukkan bahwa Partai Perindo memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi juga. Adapun generasi ini masih ada perjuangan 5-10 tahun kedepan karena di kemudian hari untuk anak muda.

"Maka Partai Perindo hadir untuk membuktikan, bukan janji tapi aksi yang sudah diberitahukan bahwa aksi nyata bukan janji," kata Andy.

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memang terlihat merangkul para anak muda dalam timnya.

(Fahmi Firdaus )

      
