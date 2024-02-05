5 Fakta Bus Rombongan Satgas Hanura Terguling di Tol Ngawi, Sopir Diduga Mengantuk

JAKARTA - Bus Trans Jaya mengalami kecelakaan di Tol Ngawi-Solo pada Minggu 5 Februari 2024 pagi. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah orang meninggal dunia.

Berikut fakta-faktanya:

1. Membawa Rombongan Kampanye

Bus Bus Trans Jaya mengangkut 50 Satgas Hanura usai kampanye dari Gelora Bung Karno, Jakarta mengalami kecelakaan saat kembali menuju Surabaya. Kecelakaan tersebut terjadi di ruas Tol Ngawi-Solo Km 554 Mantingan, Kabupaten Ngawi.

2. Sebanyak 3 Orang Meninggal

Satlantas Polres Ngawi memastikan korban tewas ada tiga orang. Di antaranya sopir Bus Trans jaya, Chantur Phancoro, warga Sidoarjo yang sedang menjalani perawatan Rumah Sakit Widodo Ngawi.

Dua orang lainnya tewas di tempat juga telah teridentifikasi atas nama Hadi Umar Farouq, warga Mojokerto dan Aditya Sapulete, warga Lamongan. Mereka telah dievakuasi ke kamar jenazah RS Soeroto Ngawi.

3. Korban Luka 12 Orang

Korban luka tercatat 12 orang yang kini dirawat di tiga rumah sakit salah satunya sebuah rumah sakit di Sragen, Jawa Tengah.

4. Sopir Diduga Mengantuk

Polisi juga merilis penyebab kecelakaan karena diduga sopir mengantuk dan hilang kendali saat mendahului kendaraan di depannya.