Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Bus Rombongan Satgas Hanura Terguling di Tol Ngawi, Sopir Diduga Mengantuk

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |04:12 WIB
5 Fakta Bus Rombongan Satgas Hanura Terguling di Tol Ngawi, Sopir Diduga Mengantuk
Bus rombongan kampanye terguling di Tol Ngawi (Foto: Asfi Manar)
A
A
A

JAKARTA - Bus Trans Jaya mengalami kecelakaan di Tol Ngawi-Solo pada Minggu 5 Februari 2024 pagi. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah orang meninggal dunia.

Berikut fakta-faktanya:

1. Membawa Rombongan Kampanye

Bus Bus Trans Jaya mengangkut 50 Satgas Hanura usai kampanye dari Gelora Bung Karno, Jakarta mengalami kecelakaan saat kembali menuju Surabaya. Kecelakaan tersebut terjadi di ruas Tol Ngawi-Solo Km 554 Mantingan, Kabupaten Ngawi.

2. Sebanyak 3 Orang Meninggal 

Satlantas Polres Ngawi memastikan korban tewas ada tiga orang. Di antaranya sopir Bus Trans jaya, Chantur Phancoro, warga Sidoarjo yang sedang menjalani perawatan Rumah Sakit Widodo Ngawi.

Dua orang lainnya tewas di tempat juga telah teridentifikasi atas nama Hadi Umar Farouq, warga Mojokerto dan Aditya Sapulete, warga Lamongan. Mereka telah dievakuasi ke kamar jenazah RS Soeroto Ngawi.

3. Korban Luka 12 Orang 

Korban luka tercatat 12 orang yang kini dirawat di tiga rumah sakit salah satunya sebuah rumah sakit di Sragen, Jawa Tengah.

4. Sopir Diduga Mengantuk

Polisi juga merilis penyebab kecelakaan karena diduga sopir mengantuk dan hilang kendali saat mendahului kendaraan di depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement