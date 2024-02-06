Ini Alasan Caleg Perindo Aa Oni Gelar Senam di Subang

SUBANG - Ribuan emak-emak mengikuti senam sehat di Wisata Taman Anggur Kukuku Subang, Jawa Barat, Minggu 4 Februari 2024, terasa semarak. Senam sehat ini digelar oleh caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jabar 9, Aa Oni Suwarman.

Terlihat ribuan simpatisan Aa Oni Suwarman, Simponi Perindo mengantre di pintu masuk. Peserta senam yang merupakan ibu-ibu ini terlihat antusias dan menikmati senam yang dipimpin oleh instruktur.

Senam sehat tersebut digelar caleg Partai Perindo Aa Oni Suwarman untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti senam sehat di Wisata Taman Anggur Kukulu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, ini cukup tinggi.

Santi Syahbani, peserta senam mengaku sangat mendukung Aa Oni Suwarman yang maju sebagai caleg DPR RI. “Kami doakan semoga Aa Oni terpilih menjadi anggota DPR RI,” katanya.

Selain mengikuti senam sehat, para simpatisan Aa Oni juga memanfaatkan fasilitas wisata dengan berswafoto dan melihat berbagai kesenian yang ditampilkan.

(Awaludin)