Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Hary Tanoe Sebut Partai Perindo Fokus Layani Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Ketua Uum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, Partai Perindo sejatinya fokus dalam melayani masyarakat Indonesia. Maka itu, Partai Perindo pun menggelar Bakti Sosial berupa bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (6/2/2024) ini.

Menurut Hary Tanoe, dia bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo yang juga sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri dengan nomor urut 1 hadir di Lapangan Blok S, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melakukan bakti sosial. Dia pun ditemani oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, yakni Caleg Ira Miranti Dewi dengan nomor urut 5, Caleg Rachmat Nurhadi 4, hingga Caleg Firda Anisa Putri dengan nomor urut 7.

"Kami melakukan bakti sosial, antara lain bazar murah, ada beras, minyak goreng, dan menndapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma," ujarnya pada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Ketua Umum Partai Perindo itu menambahkan, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka itu, Partai Perindo selalu berjuang melayani masyarakat Indonesia agar bisa sejahtera melalui program-programnya.

"Ini merupakan bagian dari aktivitas Partai Perindo, bagaimana kami bisa melayani masyarakat," katanya.

(Awaludin)