Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Hary Tanoe Sebut Partai Perindo Fokus Layani Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |13:06 WIB
Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Hary Tanoe Sebut Partai Perindo Fokus Layani Masyarakat
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Ketua Uum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, Partai Perindo sejatinya fokus dalam melayani masyarakat Indonesia. Maka itu, Partai Perindo pun menggelar Bakti Sosial berupa bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (6/2/2024) ini.

Menurut Hary Tanoe, dia bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo yang juga sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri dengan nomor urut 1 hadir di Lapangan Blok S, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melakukan bakti sosial. Dia pun ditemani oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, yakni Caleg Ira Miranti Dewi dengan nomor urut 5, Caleg Rachmat Nurhadi 4, hingga Caleg Firda Anisa Putri dengan nomor urut 7.

"Kami melakukan bakti sosial, antara lain bazar murah, ada beras, minyak goreng, dan menndapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma," ujarnya pada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Ketua Umum Partai Perindo itu menambahkan, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka itu, Partai Perindo selalu berjuang melayani masyarakat Indonesia agar bisa sejahtera melalui program-programnya.

"Ini merupakan bagian dari aktivitas Partai Perindo, bagaimana kami bisa melayani masyarakat," katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement