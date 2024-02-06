Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Cilacap, Warga Antusias

CILACAP - Ratusan warga Desa Sarwadadi, Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Partai Perindo, Senin (5/2/2024) siang. Acara ini diadakan Caleg DPR RI Dapil 8 Banyumas-Cilacap dari Partai Perindo, Muhajir.

Tebus murah minyak goreng yang digelar di lapangan desa setempat sejak pagi hari sudah dipadati warga. Warga datang dengan membawa kupon untuk menebus satu liter minyak goreng seharga Rp5 ribu.

Warga yang sudah menunggu langsung menyerbu penjualan minyak goreng saat bazar dibuka. Menurut warga, minyak goreng seharga Rp5 ribu ini sangat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Pasalnya, harga minyak goreng dipasaran saat ini cukup mahal mencapai Rp15 hingga Rp16 ribu per liter.

Muhajir mengatakan, bazar tebus murah minyak goreng murah akan terus dilakukan oleh partai Perindo di sejumlah wilayah.

“Diharapkan dengan bazar murah ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok disaat harga sembako mengalami kenaikan,” ucap Muhajir.