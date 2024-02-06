Caleg Perindo Janji Benahi Sektor UMKM dan Masalah Pendidikan Zonasi di Jakarta

JAKARTA - Calon Legislatif DPRD DKI Dapil 10 Jakbar dari Partai Perindo, Antonius Hartanto mengatakan saat ini UMKM dan akses kesehatan di Jakarta Barat masih perlu ditingkatkan.

Antonius berkomitmen siap untuk membenahi sektor UMKM, terutama di Dapilnya jika mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD DKI. Strategi yang disiapkan adalah membangun inkubator bisnis untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM.

Menurutnya, pembinaan serta pendampingan menjadi modal awal untuk meningkatkan kelas UMKM di Jakarta Barat. Sebab dalam pendampingan dan pembinaan tersebut termasuk didalamnya memberikan informasi terhadap akses permodalan kepada UMKM.

"Kita akan membuat inkubator bisnis UMKM, kita akan memberikan edukasi kepada UMKM itu sendiri, mulai dari terkait pembuatan produk, legalitas, sampai dengan permodalannya, itu yang akan kita pikirkan pada saat saya dipercaya sebagai anggota dewan, kita akan eksekusi itu," ujar Antonius di Jakarta Barat, Selasa (6/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Antonius juga mengungkapkan aspirasi dari masyarakat Jakbar terutama dari masalah kesehatan dan masalah pendidikan. "Dari segi kesehatan mereka memang sudah mendapatkan pelayanan dari BPJS tapi memang masih banyak yang belum puas," sambungnya.

Sedangkan dari masalah pendidikan sendiri, Antonius mendapati keluhan soal penerapan sistem zonasi. Sistem tersebut dinilai belum mengakomodir cita-cita pemerintah untuk memberikan pendidikan yang merata bagi masyarakat.

"Banyak masyarakat yang keluhkan terkait zonasi, banyak dari mereka yang sudah berdomisili dekat tetapi banyak yang belum mendapatkan fasilitas itu," sambungnya.