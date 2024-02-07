Lewat Bazar Murah Perindo, Abdul Khaliq Ahmad Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

BANDUNG - Kegiatan bazar murah dan sosialisasi Pemilu 2024 yang dipimpin oleh Abdul Khaliq Ahmad, caleg DPR-RI dari Partai Perindo, menjadi sorotan dalam dinamika politik lokal menjelang Pemilu 2024.

Dalam upaya untuk mengukuhkan posisinya, Abdul Khaliq Ahmad dengan tegas menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud.

"Dukungan kami kepada Paslon Nomor Urut 3 adalah bukti komitmen kami terhadap visi dan misi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas," ujar Abdul Khaliq Ahmad saat menggelar tebus minyak murah dan sosialisasi di Kampung Pacet, Kabupaten Bandung, Selasa (6/2/2024).

Selain itu, masyarakat setempat menunjukkan dukungan kuat terhadap Abdul Khaliq Ahmad dan Partai Perindo dengan komitmen mereka untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 serta mencalonkan Abdul Khaliq Ahmad sebagai caleg DPR-RI pada tanggal 14 Februari 2024.

"Masyarakat berkomitmen untuk memilih Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud. Demikian pula akan memilih caleg DPR-RI Abd. Khaliq Ahmad dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung, Hasan Hanafi, nomor Urut 1 Dapil 6 pada 14 Februari 2024," ungkapnya.