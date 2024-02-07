Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad: Partisipasi Aktif Masyarakat Penting dalam Proses Demokrasi

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |02:49 WIB
Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad: Partisipasi Aktif Masyarakat Penting dalam Proses Demokrasi
A
A
A

BANDUNG - Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, Abdul Khaliq Ahmad, caleg DPR-RI dari Partai Perindo, secara langsung terlibat dalam kegiatan bazar murah minyak goreng dan sosialisasi Pemilu 2024 di Kampung Salakaso, Bandung.

"Sosialisasi ini penting untuk mengingatkan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, termasuk pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak," jelas Abdul saat ditemui di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya melaksanakan hak pilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan hati nurani masing-masing individu.

"Masyarakat berkomitmen untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan memilih Paslon Nomor Urut 3 serta mencalonkan saya sebagai caleg DPR-RI pada hari Pemilu nanti," tambahnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan untuk menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement