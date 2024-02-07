Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad: Partisipasi Aktif Masyarakat Penting dalam Proses Demokrasi

BANDUNG - Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, Abdul Khaliq Ahmad, caleg DPR-RI dari Partai Perindo, secara langsung terlibat dalam kegiatan bazar murah minyak goreng dan sosialisasi Pemilu 2024 di Kampung Salakaso, Bandung.

"Sosialisasi ini penting untuk mengingatkan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, termasuk pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak," jelas Abdul saat ditemui di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya melaksanakan hak pilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan hati nurani masing-masing individu.

"Masyarakat berkomitmen untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan memilih Paslon Nomor Urut 3 serta mencalonkan saya sebagai caleg DPR-RI pada hari Pemilu nanti," tambahnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan untuk menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud.