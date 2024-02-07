Advertisement
Pedagang Pasar ITC Kebon Kalapa Doakan Djoni Toat dan Perindo Menang di Pemilu 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |17:34 WIB
BANDUNG - Sejumlah pedagang pasar, toko, dan kios yang ada di Pasar ITC Kebon Kalapa, Kota Bandung mengeluhkan sepinya pengunjung. Padahal, dulu sempat ramai seperti saat musim batu akik.

Hal itu disampaikan salah satu tokoh pedagang di Pasar ITC Kebon Kalapa, Suyanto saat bertemu dengan Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi, Rabu (7/2/2024).

"Sekarang kondisi ITC sepi, kalau dulu mah memang sempet terbantu rame karena batu. Tapi sekarang udah ga ada, untuk setoran listrik aja pada bingung," ucap Suyanto.

Bahkan, kata Suyanto, sepinya pengunjung ke Pasar ITC Kebon Kalapa ini membuat hampir 90 persen toko tutup. "Hampir 80-90% tutup, kenapa? Karena ekonominya menurun, pemasaran tidak ada," sebutnya.

Suyanto pun berharap, dengan kehadiran Djoni Toat sebagai Caleg DPR RI dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu bisa membuat pergerakan ekonomi di Pasar ITC kembali menggeliat.

"Saya berharap kepada Pak Djoni saat nanti terpilih, tolong dibantu terutama para pengerajin batu. Karena dulu Pak Ridwan Kamil pernah ngomong ke saya, Pak Haji tolong jadikan ikon di Jawa Barat ITC itu," katanya.

Tak lupa, Suyanto juga mendoakan agar Djoni Toat dan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo itu sama-sama meraih kemenangan di Pemilu 2024 nanti.

"Semoga Pak Djoni bisa membantu bangun ITC. Semoga Pak Djoni dan Partai Perindo menang," pungkasnya.

Diketahui, Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Perindo, Djoni Toat Muljadi melakukan blusukan ke Pasar ITC Kebon Kalapa, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024).

Pada kesempatan itu, Djoni Toat berkesempatan untuk berbincang dengan para pedagang pasar, toko, dan kios yang ada di Pasar ITC Kebon Kalapa.

"Pada hari ini saya berkesempatan, diajak oleh temen-temen di ITC untuk blusukan ke pasar," ucap Djoni.

