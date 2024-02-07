Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jika Terpilih, Caleg Perindo Yurri Fergrina Siap Sisihkan Gajinya untuk Bantu UMKM

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |21:43 WIB
Jika Terpilih, Caleg Perindo Yurri Fergrina Siap Sisihkan Gajinya untuk Bantu UMKM
A
A
A

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo nomor urut 4, Yurri Fergrina berjanji akan menyisihkan sebagian gaji untuk fokus membantu permodalan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) jika terpilih di Pileg 2024 mendatang.

"Jika terpilih sebagai anggota legislatif memberikan pelayanan terbaik bagi Warga Pancoran Mas, memberikan permodalan usaha dari gaji dan pendapatan anggota dewan," kata Yurri kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).

Yurri yang maju dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga akan mewadahi kalangan muda atau GenZ dalam berkegiatan positif. Ia juga bakal membuat anggaran khusus pengadaan gerobak UMKM dan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

 BACA JUGA:

Hal itu sejalan dengan visi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Memberikan wadah atau ruang aspirasi bagi pemuda atau Gen Z dalam berbagai kegiatan, rumah aspirasi bagi warga Pancoran Mas atau konstituen, membuat anggaran infrastruktur UMKM yaitu gerobak, ekonomi kerakyatan (budidaya peternakan). Membuat dan menciptakan lapangan pekerjaan," ucapnya.

Yurri yang maju di dapil 'neraka' di Kota Depok itu menjelaskan bahwa janji politiknya akan diwujudkan dari gaji yang bersumber dari APBD yang merupakan pendapatan pajak dari rakyat sehingga dikembalikan lagi ke rakyat untuk menerima manfaat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement