Jika Terpilih, Caleg Perindo Yurri Fergrina Siap Sisihkan Gajinya untuk Bantu UMKM

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo nomor urut 4, Yurri Fergrina berjanji akan menyisihkan sebagian gaji untuk fokus membantu permodalan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) jika terpilih di Pileg 2024 mendatang.

"Jika terpilih sebagai anggota legislatif memberikan pelayanan terbaik bagi Warga Pancoran Mas, memberikan permodalan usaha dari gaji dan pendapatan anggota dewan," kata Yurri kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).

Yurri yang maju dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga akan mewadahi kalangan muda atau GenZ dalam berkegiatan positif. Ia juga bakal membuat anggaran khusus pengadaan gerobak UMKM dan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal itu sejalan dengan visi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Memberikan wadah atau ruang aspirasi bagi pemuda atau Gen Z dalam berbagai kegiatan, rumah aspirasi bagi warga Pancoran Mas atau konstituen, membuat anggaran infrastruktur UMKM yaitu gerobak, ekonomi kerakyatan (budidaya peternakan). Membuat dan menciptakan lapangan pekerjaan," ucapnya.

Yurri yang maju di dapil 'neraka' di Kota Depok itu menjelaskan bahwa janji politiknya akan diwujudkan dari gaji yang bersumber dari APBD yang merupakan pendapatan pajak dari rakyat sehingga dikembalikan lagi ke rakyat untuk menerima manfaat.